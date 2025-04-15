Лондонский топ-клуб заинтересовался перспективным нападающим Брайтона

Лондонский "Челси" наблюдает за перспективным нападающим "Брайтона"

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Флориана Плеттенберга, представители "синих" последнее время внимательно следят за прогрессом Джорджинио Рюттера. "Челси" добавил его в список трансферных целей на лето.

Прошлым летом "Брайтон" подписал 22-летнего француза за 40 миллионов фунтов стерлингов из "Лидса". Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что Джорджинио Рюттер забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах в своем первом сезоне за "Брайтон" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.