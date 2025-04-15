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Лондонский топ-клуб заинтересовался перспективным нападающим Брайтона

Англия

Он проводит дебютный сезон в составе "чаек"

Лондонский топ-клуб заинтересовался перспективным нападающим Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" наблюдает за перспективным нападающим "Брайтона"

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Флориана Плеттенберга, представители "синих" последнее время внимательно следят за прогрессом Джорджинио Рюттера. "Челси" добавил его в список трансферных целей на лето.

Прошлым летом "Брайтон" подписал 22-летнего француза за 40 миллионов фунтов стерлингов из "Лидса". Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

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Добавим, что Джорджинио Рюттер забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах в своем первом сезоне за "Брайтон" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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