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Лондонский топ-клуб заинтересовался перспективным нападающим Брайтона
Он проводит дебютный сезон в составе "чаек"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" наблюдает за перспективным нападающим "Брайтона"
Согласно эксклюзивной информации от журналиста Флориана Плеттенберга, представители "синих" последнее время внимательно следят за прогрессом Джорджинио Рюттера. "Челси" добавил его в список трансферных целей на лето.
Прошлым летом "Брайтон" подписал 22-летнего француза за 40 миллионов фунтов стерлингов из "Лидса". Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
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Добавим, что Джорджинио Рюттер забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах в своем первом сезоне за "Брайтон" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
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