Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мы бы хотели закончить сегодня. Тренер Борнмута рассказал о шансах команды на попадание в еврокубки
Случится сенсация
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Борнмута" рассказал о шансах команды на попадание в еврокубки.
Андони Ираола считает, что его команда готова впервые показать себя в Европе. Но впереди ещё 6 матчей АПЛ, которые могут решить исход.
"У нас есть одна проблема: нам ещё предстоит сыграть шесть матчей! Мы бы хотели закончить сегодня и уже играть в еврокубках.
Нет, но это правда, что всё ещё очень сложно, потому что у нас непростой график. Поэтому каждый пункт, который мы хотим получить, будет стоить дорого.
Но я думаю, что даже несмотря на то, что на днях я был доволен игрой против "Вест Хэма", сегодня я был доволен, потому что теперь мы можем соревноваться", - заявил Ираола.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
К слову, английский клуб никогда в своей истории не играл в ерокубках.
Напомним, что "Борнмут" обыграл "Фулхэм" и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.
Популярное сейчас
- Тренер Буковины: После игры команда пересмотрела повтор эпизода, в котором арбитр назначил пенальти для Металлиста 1925
- "Так и формируется команда, которая готова решать задачи": Кучер – о видении развития Черноморца
- Антюх: Арбитр Анастасия Романюк забрала у нас в Ровно три очка
- Реал и Ливерпуль ведут переговоры относительно потенциального обмена игроками
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО