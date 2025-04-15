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Мы бы хотели закончить сегодня. Тренер Борнмута рассказал о шансах команды на попадание в еврокубки

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Мы бы хотели закончить сегодня. Тренер Борнмута рассказал о шансах команды на попадание в еврокубки

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Борнмута" рассказал о шансах команды на попадание в еврокубки.

Андони Ираола считает, что его команда готова впервые показать себя в Европе. Но впереди ещё 6 матчей АПЛ, которые могут решить исход.

"У нас есть одна проблема: нам ещё предстоит сыграть шесть матчей! Мы бы хотели закончить сегодня и уже играть в еврокубках.

Нет, но это правда, что всё ещё очень сложно, потому что у нас непростой график. Поэтому каждый пункт, который мы хотим получить, будет стоить дорого.

Но я думаю, что даже несмотря на то, что на днях я был доволен игрой против "Вест Хэма", сегодня я был доволен, потому что теперь мы можем соревноваться", - заявил Ираола.

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К слову, английский клуб никогда в своей истории не играл в ерокубках.

Напомним, что "Борнмут" обыграл "Фулхэм" и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Андони Ираола Борнмут
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Источник:
Bournemouth Echo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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