Мы бы хотели закончить сегодня. Тренер Борнмута рассказал о шансах команды на попадание в еврокубки

Тренер "Борнмута" рассказал о шансах команды на попадание в еврокубки.

Андони Ираола считает, что его команда готова впервые показать себя в Европе. Но впереди ещё 6 матчей АПЛ, которые могут решить исход.

"У нас есть одна проблема: нам ещё предстоит сыграть шесть матчей! Мы бы хотели закончить сегодня и уже играть в еврокубках.

Нет, но это правда, что всё ещё очень сложно, потому что у нас непростой график. Поэтому каждый пункт, который мы хотим получить, будет стоить дорого.

Но я думаю, что даже несмотря на то, что на днях я был доволен игрой против "Вест Хэма", сегодня я был доволен, потому что теперь мы можем соревноваться", - заявил Ираола.