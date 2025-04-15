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Опытный хавбек Баварии определился со своим будущим на фоне интереса от Манчестер Юнайтед

Англия

Футболист принял окончательное решение

Опытный хавбек Баварии определился со своим будущим на фоне интереса от Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Опытный полузащитник "Баварии" определился со своим будущим в клубе на фоне интереса от "Манчестер Юнайтед".

Как сообщил авторитетный журналист Кристиан Фальк, 30-летний Леон Горецка не хочет покидать клуб этим летом. Немец намерен остаться в команде Венсана Компани до завершения срока действия своего контракта с мюнхенцами.

Его действующее соглашение с "Баварией" истекает в конце июня 2026 года, поэтому в следующем году Горецка будет иметь возможность уйти из клуба в статусе свободного агента, понимая, что ни один другой клуб не сможет сейчас покрыть его зарплату, которая составляет 17 миллионов евро в год.

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В этом сезоне Леон Горецка провел 35 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав один ассист. Его стоимость, согласно данным популярного сайта Transfermarkt, оценивается в 22 миллиона евро.

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Бавария (Мюнхен) Леон Горецка Манчестер Юнайтед
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Источник:
Christian Falk
Опубликовал: Андрей Журба
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