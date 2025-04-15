Опытный хавбек Баварии определился со своим будущим на фоне интереса от Манчестер Юнайтед

Опытный полузащитник "Баварии" определился со своим будущим в клубе на фоне интереса от "Манчестер Юнайтед".

Как сообщил авторитетный журналист Кристиан Фальк, 30-летний Леон Горецка не хочет покидать клуб этим летом. Немец намерен остаться в команде Венсана Компани до завершения срока действия своего контракта с мюнхенцами.

Его действующее соглашение с "Баварией" истекает в конце июня 2026 года, поэтому в следующем году Горецка будет иметь возможность уйти из клуба в статусе свободного агента, понимая, что ни один другой клуб не сможет сейчас покрыть его зарплату, которая составляет 17 миллионов евро в год.

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В этом сезоне Леон Горецка провел 35 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав один ассист. Его стоимость, согласно данным популярного сайта Transfermarkt, оценивается в 22 миллиона евро.