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Опытный хавбек Баварии определился со своим будущим на фоне интереса от Манчестер Юнайтед
Футболист принял окончательное решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный полузащитник "Баварии" определился со своим будущим в клубе на фоне интереса от "Манчестер Юнайтед".
Как сообщил авторитетный журналист Кристиан Фальк, 30-летний Леон Горецка не хочет покидать клуб этим летом. Немец намерен остаться в команде Венсана Компани до завершения срока действия своего контракта с мюнхенцами.
Его действующее соглашение с "Баварией" истекает в конце июня 2026 года, поэтому в следующем году Горецка будет иметь возможность уйти из клуба в статусе свободного агента, понимая, что ни один другой клуб не сможет сейчас покрыть его зарплату, которая составляет 17 миллионов евро в год.
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В этом сезоне Леон Горецка провел 35 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав один ассист. Его стоимость, согласно данным популярного сайта Transfermarkt, оценивается в 22 миллиона евро.
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