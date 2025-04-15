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Нападающий команды Забарного отметился третьим самым ранним голом в АПЛ

Англия

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Нападающий команды Забарного отметился третьим самым ранним голом в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий команды Забарного отметился третьим самым ранним голом в АПЛ.

Гол Семеньо в ворота "Фулхэма" стал одним из ранних в АПЛ. Ганский футболист забил его на 53-й секунде.

Ранее отметиться забитым мячом удавалось только Мэтту Ричи в ворота "Тоттенхэма" в октябре 2015 года (49 секунд) и Филипу Биллингу в ворота "Арсенала" в марте 2023 года (9 секунд).

Также по словам Премьер-Лиги, команда выиграла матч со счётом 1:0 и голом на первой минуте в восьмой раз в истории турнира.

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Напомним, что "Борнмут" сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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