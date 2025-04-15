Манчестер Юнайтед хочет подписать главную звезду Лиона

На "Олд Траффорд" активно думают над усилением состава, и одним из приоритетных имен последних недель стал Райан Шерки. Молодой игрок "Лиона" оказался в поле зрения "МЮ" как потенциальный трансфер на будущее.

В "Юнайтед" понимают, что команде не хватает динамики и креатива в атаке, поэтому они видят в Шерки футболиста, который идеально вписывается в стиль, который стремится ввести Рубен Аморим.

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Сообщается, что трансфер может обойтись примерно в 20 миллионов фунтов. Для "красных дьяволов" это выглядит как выгодная инвестиция. Особенно на рынке, где цены на молодые таланты обычно зашкаливают. Кроме того, финансовое положение "Лиона" может поспособствовать трансферу. Французский клуб находится не в лучшей форме и готов к переговорам, особенно если англичане сделают убедительное предложение.

Добавим, что в этом сезоне на счету Шерки 11 голов и 18 ассистов в 38 матчах за "Лион" во всех турнирах.