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Манчестер Юнайтед может подписать на позицию вратаря соотечественника Рубена Аморима
Голкипер проводит великолепный сезон в Португалии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" может подписать на позицию вратаря соотечественника Рубена Аморима.
Как сообщил журналист Николо Скира, в список трансферных целей "Манчестер Юнайтед" попал основной голкипер "Порту" Диогу Кошта. Этим летом "красные дьяволы" планируют приобрести игрока, который сможет заменить Андре Онану.
Отметим, что действующий контракт 25-летнего португальца с клубом действует до конца июня 2027 года. Ранее сообщалось о том, что интерес к футболисту проявляет "Челси" и мюнхенская "Бавария".
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В этом сезоне Диогу Кошта провел 18 "сухих" игр в 40 матчах за "Порту" во всех турнирах. По данным авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 38 миллионов евро.
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