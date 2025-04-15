Не ожидал. Голкипер Манчестер Юнайтед был шокирован снижением своей зарплаты

Голкипер "Манчестер Юнайтед" был шокирован снижением своей зарплаты.

Андре Онана столкнулся с неприятным инцидентом. В его контракте включено сокращение зарплаты всей команды из-за непопадания в Лигу чемпионов, которое составляет стандартные 25%, но может быть обсуждено индивидуально. Он не ожидал. Что "Манчестер Юнайтед" не попадёт в элитный турнир.

Вратарь был шокирован прошлым летом и даже обсудил вопрос понижения зарплаты со спортивным директором Дэном Эшвортом.

В то же время, "Манчестер Юнайтед" не может позволить себе избавиться от вратаря менее чем за 26 млн фунтов этим летом.

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Напомним, что Онана пропустил два гола в матче против "Лиона" в Лиге Европы. На воскресный матч против "Ньюкасла" в АПЛ голкипер остался вне заявки.

Андре Онана присоединился к "Манчестер Юнайтед" в июле 2023 года за 50,2 млн евро. TransferMarkt оценивает футболиста в 32 млн евро.