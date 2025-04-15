Идеальный день рождения. Защитник Борнмута был признан лучшим игроком матча против Фулхэма

В матче 32-го тура Английской Премьер-лиги "Борнмут" дома обыграл "Фулхэм" с минимальным счетом — 1:0. Победу команде Ильи Забарного в итоге принес гол Антуана Семеньо, который был забит еще на первой минуте поединка.

Лучшим игроком этого матча был признан Дин Хейсен, который в день игры отпраздновал свое 20-летие. Испанец не смог не поделиться фотографией с индивидуальной наградой после финального свистка.

The best birthday gift ???? pic.twitter.com/rBMelxIgAK — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 14, 2025

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в текущем сезоне Дин Хейсен провел 30 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.