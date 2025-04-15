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Челси и Арсенал поспорят за лидера Барселоны
Защитник нравится лондонцам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Diario Sport, этим летом "Челси" готовится предпринять попытку подписания Жуля Кунде. Универсальный защитник "Барселоны" стал одним из главных приоритетов для Энцо Марески. Впрочем, "Челси" – не единственный топ-клуб АПЛ, который следит за Кунде. Сообщается, что "Арсенал" также возлагает большие надежды на трансфер француза.
Это не первая попытка "Арсенала" соблазнить защитника. Однако на этот раз, по данным источников, клуб настроен значительно серьезнее. Владельцы пообещали Артете серьезный бюджет на лето. Кроме этого, приход Андреа Берты на должность спортивного директора "канониров" облегчает контакт с руководством "Барселоны" – за последние годы экс-директор "Атлетико" неоднократно вел переговоры с каталонцами.
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Отмечается, что "Арсенал" готов предложить около 75 миллионов евро за Кунде. Нет сомнений, что "Барселона" довольна игрой француза, они даже планируют начать переговоры по новому контракту. Впрочем, реальность такова, что защитников в составе "Барсы" слишком много. В связи с финансовыми ограничениями, продажа защитника за значительную сумму могла бы существенно улучшить ситуацию в бюджете.
Добавим, что в этом сезоне на счету Кунде 3 гола и 8 ассистов в 49 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
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