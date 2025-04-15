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Тренер Ньюкасла обратился к болельщикам после попадания в больницу

Англия

Выразил благодарность

Тренер Ньюкасла обратился к болельщикам после попадания в больницу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Ньюкасла" обратился к болельщикам после попадания в больницу.

Эдди Хау поблагодарил фанатов и персонал клуба за сообщения. Также тренер отметил персонал больницы, которые лечат его.

"Огромное спасибо всем, кто связан с "Ньюкасл Юнайтед" и футбольным сообществом в целом, за ваши сообщения и тёплые пожелания. Они очень много значат для меня и моей семьи.

Я также хочу выразить признательность нашей невероятной Национальной службе здравоохранения и персоналу больницы, которые лечили меня.

Я безмерно благодарен за квалифицированную медицинскую помощь, которую получаю, и после периода восстановления я с нетерпением жду возвращения как можно скорее", - сказал Хау.

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Напомним, что в пятницу 11 апреля Эдди Хоу попал в больницу из-за пневмонии. Сейчас обязанности тренера выполняет Джейсон Тинделл.

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Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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