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Тренер Ньюкасла обратился к болельщикам после попадания в больницу
Выразил благодарность
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Ньюкасла" обратился к болельщикам после попадания в больницу.
Эдди Хау поблагодарил фанатов и персонал клуба за сообщения. Также тренер отметил персонал больницы, которые лечат его.
"Огромное спасибо всем, кто связан с "Ньюкасл Юнайтед" и футбольным сообществом в целом, за ваши сообщения и тёплые пожелания. Они очень много значат для меня и моей семьи.
Я также хочу выразить признательность нашей невероятной Национальной службе здравоохранения и персоналу больницы, которые лечили меня.
Я безмерно благодарен за квалифицированную медицинскую помощь, которую получаю, и после периода восстановления я с нетерпением жду возвращения как можно скорее", - сказал Хау.
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Напомним, что в пятницу 11 апреля Эдди Хоу попал в больницу из-за пневмонии. Сейчас обязанности тренера выполняет Джейсон Тинделл.
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