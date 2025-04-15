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Ньюкасл – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Оливер Гласнер снова попытается остановить претендента на ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
В минувшие выходные "Кристал Пэлас" уже пытался отобрать очки у претендента на попадание в зону Лиги Чемпионов. Они играли против "Манчестер Сити" и даже забили два гола за стартовые несколько минут, впрочем после этого они пропустили аж 5 и уехали домой ни с чем. Теперь вторая попытка остановить претендента на ЛЧ, возможно, здесь будет успешно?
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 16 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов
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