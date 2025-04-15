  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Оливер Гласнер снова попытается остановить претендента на ЛЧ

Ньюкасл – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В минувшие выходные "Кристал Пэлас" уже пытался отобрать очки у претендента на попадание в зону Лиги Чемпионов. Они играли против "Манчестер Сити" и даже забили два гола за стартовые несколько минут, впрочем после этого они пропустили аж 5 и уехали домой ни с чем. Теперь вторая попытка остановить претендента на ЛЧ, возможно, здесь будет успешно?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 16 апреля.

Favbet
1.74
3.90
4.80
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Ньюкасл" — "Кристал Пэлас"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов

По теме
yellow-arrow
Челси планирует выручить полмиллиарда евро летом за счет продажи игроков
yellow-arrow
"Заслуживает того, чтобы выиграть Золотой мяч". Экс-тренер Ливерпуля высказался о продолжении контракта нападающего с клубом
yellow-arrow
Анчелотти признался, что 10 лет назад мечтал тренировать один из грандов АПЛ
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ньюкасл Кристал Пэлас (Лондон) Эдди Хау Где смотреть футбол Оливер Гласнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости