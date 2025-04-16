Ньюкасл – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Впервые за очень долгое время кто-то может реально сбросить "Ноттингем Форест" с третьей строчки в турнирной таблице. "Ньюкасл" в случае победы в этом матче может это сделать, впрочем нужно еще забрать свои три очка против такого упрямого и непростого соперника. Эдди Хау сейчас в больнице, но его команда играет так, что тренер на бровке и никуда не делся.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 16 апреля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.74 3.90 4.80 Узнать больше

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

16 апреля. 21:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ньюкасл" — "Кристал Пэлас" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.