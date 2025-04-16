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Ньюкасл – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Команда Эдди Хау нацелена на третье место

Ньюкасл – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Впервые за очень долгое время кто-то может реально сбросить "Ноттингем Форест" с третьей строчки в турнирной таблице. "Ньюкасл" в случае победы в этом матче может это сделать, впрочем нужно еще забрать свои три очка против такого упрямого и непростого соперника. Эдди Хау сейчас в больнице, но его команда играет так, что тренер на бровке и никуда не делся.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 16 апреля.

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Английская Премьер-лига. 29-й тур.

16 апреля. 21:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Кристал Пэлас"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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