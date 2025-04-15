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Тоттенхэму будет сложно убедить нападающего остаться в клубе 

Англия

Нужны еврокубки

Тоттенхэму будет сложно убедить нападающего остаться в клубе 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По данным Football Insider, "Тоттенхэму" будет сложно убедить Матиса Теля остаться в клубе на постоянной основе, если команда не попадет в еврокубки на сезон 2025/26.

Лондонцы хотят сохранить 19-летнего француза после завершения аренды из "Баварии" в мае, но не намерены активировать клаусулу выкупа, которая составляет примерно 45 миллионов фунтов. Вместо этого клуб попытается договориться с мюнхенцами о снижении цены.

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Впрочем, по информации источника, нападающий маловероятно согласится на переход без перспективы еврокубков – именно участие в европейских турнирах является для него ключевым условием. единственная надежда "шпор" на Европу в следующем сезоне – победа в Лиге Европы. Сейчас счет в противостоянии с "Айнтрахтом" перед ответным матчем 17 апреля остается ничейным (1:1).

Добавим, что с момента перехода в январе, Тель провел за "Тоттенхэм" 11 матчей во всех турнирах, забив 3 гола.

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Тоттенхэм (Лондон) Матис Тель
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Алексей Полищук
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