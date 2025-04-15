Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэму будет сложно убедить нападающего остаться в клубе
Нужны еврокубки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По данным Football Insider, "Тоттенхэму" будет сложно убедить Матиса Теля остаться в клубе на постоянной основе, если команда не попадет в еврокубки на сезон 2025/26.
Лондонцы хотят сохранить 19-летнего француза после завершения аренды из "Баварии" в мае, но не намерены активировать клаусулу выкупа, которая составляет примерно 45 миллионов фунтов. Вместо этого клуб попытается договориться с мюнхенцами о снижении цены.
Впрочем, по информации источника, нападающий маловероятно согласится на переход без перспективы еврокубков – именно участие в европейских турнирах является для него ключевым условием. единственная надежда "шпор" на Европу в следующем сезоне – победа в Лиге Европы. Сейчас счет в противостоянии с "Айнтрахтом" перед ответным матчем 17 апреля остается ничейным (1:1).
Добавим, что с момента перехода в январе, Тель провел за "Тоттенхэм" 11 матчей во всех турнирах, забив 3 гола.
Популярное сейчас
- "Немного абсурдно". Вэнс ответил Зеленскому на обвинения в его пророссийской позиции
- Тренер Буковины: После игры команда пересмотрела повтор эпизода, в котором арбитр назначил пенальти для Металлиста 1925
- "Так и формируется команда, которая готова решать задачи": Кучер – о видении развития Черноморца
- До зоны спасения 4 балла. Плимут без Таловерова обыграл одного из претендентов на выход в АПЛ
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО