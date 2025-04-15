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Манчестер Юнайтед следит за форвардом Байера
Он является лучшим бомбардиром своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" наблюдает за ситуацией с нападающим леверкузенского "Байера".
Как сообщил журналист Патрик Бергер, представители "красных дьяволов" находятся в поиске нового форварда, поэтому они добавили в свой список трансферных целей на лето 29-летнего Патрика Шика.
Несмотря на то, что англичане отдают предпочтение более молодым футболистам, вариант с его возможным подписанием также для них выглядит интересным. "МЮ" уже связался с агентами игрока, но между ними не было никаких конкретных переговоров. Известно, что "фармацевты" будут требовать за своего нападающего около 30 миллионов евро.
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В этом сезоне Патрик Шик забил 23 гола и отдал одну голевую передачу в 40 матчах за "Байер" во всех турнирах.
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