  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси планирует выручить полмиллиарда евро летом за счет продажи игроков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси планирует выручить полмиллиарда евро летом за счет продажи игроков

Англия

Серьезная чистка

Челси планирует выручить полмиллиарда евро летом за счет продажи игроков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" планирует выручить полмиллиарда евро за счет продажи футболистов этим летом.

Как сообщает издание Fichajes, масштабная распродажа в лондонском топ-клубе связана с финансовой отчетностью "синих". Также они хотят избавиться от тех игроков, которые не оправдали их ожиданий. В список из 17 футболистов попал и 24-летний украинец Михаил Мудрик. Его будущее в "Челси" до сих пор остается неопределенным.

Всего команду Энцо Марески может покинуть 17 игроков, среди которых называют имя Кристофера Нкунку, Кирнана Дьюсбери-Холла, Бена Чилвелла, Нони Мадуэке, Акселя Дисаси, Жоау Феликса, Рахима Стерлинга и Кепы Аррисабалаги.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Благодаря продаже этих и других игроков клуб надеется собрать около 500 миллионов евро, что позволит им сделать ключевые трансферы на следующий сезон, чтобы усилить состав команды.

На данный момент "Челси" находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка после 32 туров.

По теме
yellow-arrow
"Заслуживает того, чтобы выиграть Золотой мяч". Экс-тренер Ливерпуля высказался о продолжении контракта нападающего с клубом
yellow-arrow
Анчелотти признался, что 10 лет назад мечтал тренировать один из грандов АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед следит за форвардом Байера
Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага Кристофер Нкунку Михаил Мудрик Аксель Дисаси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
https://www.fichajes.net/noticias/chelsea-planea-gran-limpieza-podria-recaudar-500-millones-verano-20250413.html
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости