Челси планирует выручить полмиллиарда евро летом за счет продажи игроков

Лондонский "Челси" планирует выручить полмиллиарда евро за счет продажи футболистов этим летом.

Как сообщает издание Fichajes, масштабная распродажа в лондонском топ-клубе связана с финансовой отчетностью "синих". Также они хотят избавиться от тех игроков, которые не оправдали их ожиданий. В список из 17 футболистов попал и 24-летний украинец Михаил Мудрик. Его будущее в "Челси" до сих пор остается неопределенным.

Всего команду Энцо Марески может покинуть 17 игроков, среди которых называют имя Кристофера Нкунку, Кирнана Дьюсбери-Холла, Бена Чилвелла, Нони Мадуэке, Акселя Дисаси, Жоау Феликса, Рахима Стерлинга и Кепы Аррисабалаги.

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Благодаря продаже этих и других игроков клуб надеется собрать около 500 миллионов евро, что позволит им сделать ключевые трансферы на следующий сезон, чтобы усилить состав команды.

На данный момент "Челси" находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка после 32 туров.