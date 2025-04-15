Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси планирует выручить полмиллиарда евро летом за счет продажи игроков
Серьезная чистка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" планирует выручить полмиллиарда евро за счет продажи футболистов этим летом.
Как сообщает издание Fichajes, масштабная распродажа в лондонском топ-клубе связана с финансовой отчетностью "синих". Также они хотят избавиться от тех игроков, которые не оправдали их ожиданий. В список из 17 футболистов попал и 24-летний украинец Михаил Мудрик. Его будущее в "Челси" до сих пор остается неопределенным.
Всего команду Энцо Марески может покинуть 17 игроков, среди которых называют имя Кристофера Нкунку, Кирнана Дьюсбери-Холла, Бена Чилвелла, Нони Мадуэке, Акселя Дисаси, Жоау Феликса, Рахима Стерлинга и Кепы Аррисабалаги.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Благодаря продаже этих и других игроков клуб надеется собрать около 500 миллионов евро, что позволит им сделать ключевые трансферы на следующий сезон, чтобы усилить состав команды.
На данный момент "Челси" находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка после 32 туров.
Популярное сейчас
- "Мы на пороге чего-то важного". Уиткофф рассказал, в чем ключ к мирному соглашению по Украине
- Источник раскрыл планы Ярмоленко. Продлит ли он контракт с Динамо?
- "Так и формируется команда, которая готова решать задачи": Кучер – о видении развития Черноморца
- Основной голкипер Манчестер Юнайтед исключён из заявки на матч АПЛ. Известно, кто займёт место в воротах
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны