"Заслуживает того, чтобы выиграть Золотой мяч". Экс-тренер Ливерпуля высказался о продолжении контракта нападающего с клубом

Экс-тренер "Ливерпуля" высказался о продолжении контракта нападающего с клубом.

Рафаэль Бенитес считает, что Салах, несмотря на возраст, продолжает влиять на результат матчей. Специалист выразил надежду, что египтянин получит "Золотой мяч".

"Салах старше? Он вносит изменения в каждую игру. Когда игрок заботится о себе и продолжает выступать на таком уровне, возраст не имеет значения.

Конечно, Салах заслуживает того, чтобы выиграть "Золотой мяч". Почему бы и нет?" сказал он.