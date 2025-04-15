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"Заслуживает того, чтобы выиграть Золотой мяч". Экс-тренер Ливерпуля высказался о продолжении контракта нападающего с клубом

Англия

Сказал по делу

"Заслуживает того, чтобы выиграть Золотой мяч". Экс-тренер Ливерпуля высказался о продолжении контракта нападающего с клубом

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Экс-тренер "Ливерпуля" высказался о продолжении контракта нападающего с клубом.

Рафаэль Бенитес считает, что Салах, несмотря на возраст, продолжает влиять на результат матчей. Специалист выразил надежду, что египтянин получит "Золотой мяч".

"Салах старше? Он вносит изменения в каждую игру. Когда игрок заботится о себе и продолжает выступать на таком уровне, возраст не имеет значения.

Конечно, Салах заслуживает того, чтобы выиграть "Золотой мяч". Почему бы и нет?" сказал он.

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Напомним, что 11 апреля Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" на два года. В этом сезоне нападающий сыграл в 46-ти матчах. Он забил 32 гола и отдал 23 голевые передачи.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
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