Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-вратарь Арсенала может присоединиться к Манчестер Юнайтед
Неожиданно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вратарь лондонского "Арсенала" может присоединиться к "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает издание talkSPORT, руководство "красных дьяволов" планирует оформить трансфер Аарона Рамсдейла из "Саутгемптона", который находится в списке их целей на лето.
Ожидается, что 26-летний голкипер сборной Англии покинет команду в ближайшее трансферное окно, ведь "святые" уже вылетели из Английской Премьер-лиги. Поскольку "МЮ" хотят подписать двух вратарей перед новым сезоном, учитывая неопределенность будущего Андре Онаны в клубе, одним из вариантов может стать Аарон Рамсдейл.
Прошлым летом Рамсдейл перешел из "Арсенала" в "Саутгемптон" за 25 миллионов фунтов стерлингов. В составе "канониров" англичанин провел 32 "сухих" матча в 89 поединках во всех турнирах.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне Аарон Рамсдейл провел 26 матчей за "Саутгемптон" во всех турнирах, сохранив свои ворота "сухими" в трех поединках. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Немного абсурдно". Вэнс ответил Зеленскому на обвинения в его пророссийской позиции
- Источник раскрыл планы Ярмоленко. Продлит ли он контракт с Динамо?
- "Так и формируется команда, которая готова решать задачи": Кучер – о видении развития Черноморца
- До зоны спасения 4 балла. Плимут без Таловерова обыграл одного из претендентов на выход в АПЛ
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО