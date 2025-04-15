Экс-вратарь Арсенала может присоединиться к Манчестер Юнайтед

Бывший вратарь лондонского "Арсенала" может присоединиться к "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает издание talkSPORT, руководство "красных дьяволов" планирует оформить трансфер Аарона Рамсдейла из "Саутгемптона", который находится в списке их целей на лето.

Ожидается, что 26-летний голкипер сборной Англии покинет команду в ближайшее трансферное окно, ведь "святые" уже вылетели из Английской Премьер-лиги. Поскольку "МЮ" хотят подписать двух вратарей перед новым сезоном, учитывая неопределенность будущего Андре Онаны в клубе, одним из вариантов может стать Аарон Рамсдейл.

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Прошлым летом Рамсдейл перешел из "Арсенала" в "Саутгемптон" за 25 миллионов фунтов стерлингов. В составе "канониров" англичанин провел 32 "сухих" матча в 89 поединках во всех турнирах.

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В текущем сезоне Аарон Рамсдейл провел 26 матчей за "Саутгемптон" во всех турнирах, сохранив свои ворота "сухими" в трех поединках. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.