Клуб из Лондона хочет подписать звездного нападающего Манчестер Юнайтед

Лондонский клуб планирует перехватить арендованного у "Манчестер Юнайтед" до конца сезона нападающего "Астон Виллы" Маркуса Рашфорда, если бирмингемские "львы" откажутся от идеи его подписания на постоянной основе.

Как сообщает издание The Sun, "Кристал Пэлас" очень внимательно следит за ситуацией 27-летнего англичанина. Руководство "орлов" хочет попытаться подписать Рашфорда, если "вилланы" не активируют опцию его выкупа в размере 40 миллионов евро.

Отмечается, что такой вариант маловероятен, однако в лондонском клубе такую возможность не исключают.

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Добавим, что с момента присоединения к "Астон Вилле" Маркус Рашфорд забил три гола и отдал 5 ассистов в 14 матчах во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.