Челси продлил контракт со своим 18-летним защитником

Левый защитник "Челси" Ише Сэмюэлс-Смит продлил сотрудничество с лондонским клубом.

Новое соглашение игрока с "синими" рассчитано до 2031 года.

18-летний англичанин присоединился к "Челси" летом 2023 года из "Эвертона" за 4,7 млн евро. В текущем сезоне Ише Сэмюэлс-Смит провел 21 матч за молодежную команду "синих".

Academy defender Ishe Samuels-Smith has penned a new contract with the club until 2031.



Congratulations, Ishe! ????