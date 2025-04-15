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Челси продлил контракт со своим 18-летним защитником
Ише Сэмюэлс-Смит подписал новый контракт
ФК "Челсі"
Левый защитник "Челси" Ише Сэмюэлс-Смит продлил сотрудничество с лондонским клубом.
Новое соглашение игрока с "синими" рассчитано до 2031 года.
18-летний англичанин присоединился к "Челси" летом 2023 года из "Эвертона" за 4,7 млн евро. В текущем сезоне Ише Сэмюэлс-Смит провел 21 матч за молодежную команду "синих".
Academy defender Ishe Samuels-Smith has penned a new contract with the club until 2031.— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 15, 2025
Congratulations, Ishe! ????
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Источник:chelsea fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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