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Челси продлил контракт со своим 18-летним защитником

Англия

Ише Сэмюэлс-Смит подписал новый контракт

Челси продлил контракт со своим 18-летним защитником

ФК "Челсі"

Новина українською

Левый защитник "Челси" Ише Сэмюэлс-Смит продлил сотрудничество с лондонским клубом.

Новое соглашение игрока с "синими" рассчитано до 2031 года.

18-летний англичанин присоединился к "Челси" летом 2023 года из "Эвертона" за 4,7 млн евро. В текущем сезоне Ише Сэмюэлс-Смит провел 21 матч за молодежную команду "синих".

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Челси (Лондон)
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Источник:
chelsea fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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