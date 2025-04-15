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Топ-клубы Бундеслиги ведут борьбу за подписание талантливого английского вундеркинда
Серьезная конкуренция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкие топ-клубы ведут борьбу за подписание талантливого английского вундеркинда из "Саутгемптона".
Как сообщил авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, 19-летний Тайлер Диблинг близок к своему переходу в "РБ Лейпциг" после того, как "святые" досрочно вылетели из Английской Премьер-лиги.
Отмечается, что мюнхенская "Бавария" была готова составить конкуренцию "Лейпцигу", но "красные быки" считаются фаворитами в этой гонке. Лондонский "Тоттенхэм" также был заинтересован в его подписании, но на данный момент "шпоры" считаются абсолютными аутсайдерами.
Ожидаемая стоимость трансфера талантливого футболиста будет составлять около не более 70-80 миллионов евро.
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В этом сезоне Тайлер Диблинг отметился 4 голами и 3 ассистами в 33 матчах за "Саутгемптон" во всех турнирах. Его стоимость, по данным популярного сайта Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.
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