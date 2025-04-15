Шестикратный чемпион АПЛ в составе Манчестер Сити летом может покинуть клуб

Шестикратный чемпион АПЛ в составе «Манчестер Сити» этим летом может покинуть команду.

Как сообщает издание Fichajes, опытный полузащитник "горожан" Бернарду Силва может присоединиться к "Бенфике" уже в ближайшее трансферное окно. 30-летний португалец намерен вернуться в свой родной клуб.

Португальский клуб рассчитывает получить значительное увеличение доходов от участия в новом Клубном чемпионате мира, что облегчит его трансфер. Кроме того, в рамках их амбициозного плана по усилению команды, Бернарду станет главным лицом проекта, который собирается конкурировать с сильнейшими клубами Европы.

Напомним, что его действующий контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до конца июня 2026 года.

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В этом сезоне Бернарду Силва принял участие в 41 матче за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.