Кевином де Брюйне интересуются 4 гранды Европы

Полузащитником "Манчестер Сити" Кевином де Брюйне заинтересовались сразу несколько европейских топ-клубов. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, за футболистом, который покинет "горожан" этим летом, внимательно следят "Пари Сен-Жермен", "Барселона", "Бавария" и "Челси". Однако именно парижский клуб считается фаворитом в борьбе за подписание опытного полузащитника.

Напомним, что Кевин присоединился к "Манчестеру Сити" летом 2015 года из "Вольфсбурга" за 76 миллионов евро.