  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кевином де Брюйне интересуются 4 гранды Европы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кевином де Брюйне интересуются 4 гранды Европы

Англия

Футболист летом покинет Ман Сити

Кевином де Брюйне интересуются 4 гранды Европы

Фото - Manchester City FC

Новина українською

Полузащитником "Манчестер Сити" Кевином де Брюйне заинтересовались сразу несколько европейских топ-клубов. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, за футболистом, который покинет "горожан" этим летом, внимательно следят "Пари Сен-Жермен", "Барселона", "Бавария" и "Челси". Однако именно парижский клуб считается фаворитом в борьбе за подписание опытного полузащитника.

Напомним, что Кевин присоединился к "Манчестеру Сити" летом 2015 года из "Вольфсбурга" за 76 миллионов евро.

Читайте также"Я не знаю, что произойдет". Бельгийский полузащитник Манчестер Сити - о продолжении карьеры вне АПЛ
По теме
yellow-arrow
Форвард Манчестер Юнайтед может пропустить остаток сезона из-за травмы
yellow-arrow
Совладелец Фулхэма рассказал о будущем главного тренера клуба
yellow-arrow
Защитник Ньюкасла прославился необычным поступком. Фото
Бавария (Мюнхен) Барселона Челси (Лондон) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
El Naciona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости