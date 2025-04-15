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Кевином де Брюйне интересуются 4 гранды Европы
Футболист летом покинет Ман Сити
Фото - Manchester City FC
Полузащитником "Манчестер Сити" Кевином де Брюйне заинтересовались сразу несколько европейских топ-клубов. Об этом сообщает издание El Nacional.
По информации источника, за футболистом, который покинет "горожан" этим летом, внимательно следят "Пари Сен-Жермен", "Барселона", "Бавария" и "Челси". Однако именно парижский клуб считается фаворитом в борьбе за подписание опытного полузащитника.
Напомним, что Кевин присоединился к "Манчестеру Сити" летом 2015 года из "Вольфсбурга" за 76 миллионов евро.
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