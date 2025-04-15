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Защитник Ньюкасла прославился необычным поступком. Фото

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Люди прозвали его Легендой

Защитник Ньюкасла прославился необычным поступком. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Ньюкасла" Дэн Бёрн прославился необычным поступком.

Футболист помог вытянуть застрявшую машину из оживлённой кольцевой развязки, находящейся примерно в 16 километрах от стадиона "Сент-Джеймс Парк".

Бёрн вспомнил, как развивались события.

"Я был на кольцевой развязке Мур-Фарм. Это довольно опасное место с точки зрения аварий, потому что оно довольно сбивает с толку людей. "Парень врезался в мой автомобиль, а потом кто-то врезался в него. Сработали подушки безопасности и все такое, я вышел и проверил своё авто, и кто-то спросил, могу ли я помочь вытолкнуть машину", - вспомнил футболист.

Вместе с двумя людьми он вытолкал машину за пределы кольца в безопасное место.

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В этом сезоне Дэн Бёрн сыграл в 39-ти матчах "Ньюкасла", в которых отметился голом.

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Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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