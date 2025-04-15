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Совладелец Фулхэма рассказал о будущем главного тренера клуба
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Совладелец "Фулхэма" рассказал о будущем главного тренера клуба.
По словам Тони Хана, руководство клуба довольно главным тренером и хотят, чтобы он остался в команде навсегда.
"У Марку прекрасные отношения с моим отцом и мной, и мы действительно любим Марку, и мы хотим, чтобы он остался в "Фулхэме" навсегда. Он — огромная часть того, что у нас есть для будущего и настоящего", - сказал Хан.
Португальский тренер возглавил "Фулхэм" в июле 2021 года. В данный момент он провёл с клубом 178 матчей.
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Напомним, в турнирной таблице АПЛ, "Фулхэм" занимает 9-е место с 48-ю баллами.
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