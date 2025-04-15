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Форвард Манчестер Юнайтед может пропустить остаток сезона из-за травмы
Футболист проходит медицинское обследование
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзе получил травму подколенного сухожилия во втором тайме в матче против "Ньюкасла".
Футболист проходит медицинское обследование для определения серьезности травмы, но по информации BBC Sport, существуют сомнения относительно того, сможет ли Зиркзе снова сыграть в текущем сезоне.
Джошуа в текущем сезоне за "Манчестер Юнайтед" сыграл 48 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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