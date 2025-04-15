Форвард Манчестер Юнайтед может пропустить остаток сезона из-за травмы

Форвард "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзе получил травму подколенного сухожилия во втором тайме в матче против "Ньюкасла".

Футболист проходит медицинское обследование для определения серьезности травмы, но по информации BBC Sport, существуют сомнения относительно того, сможет ли Зиркзе снова сыграть в текущем сезоне.

Джошуа в текущем сезоне за "Манчестер Юнайтед" сыграл 48 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.