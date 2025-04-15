"Было бы хорошо выбить их". Голкипер Арсенала настроен на победу в матче ЛЧ против Реала

Голкипер лондонского "Арсенала" Давид Райя рассказал о настрое команды накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"Настроение отличное, без нервов. Мы приехали сюда, чтобы победить. Мы знаем, насколько велик клуб "Реал Мадрид", поэтому было бы хорошо выбить их. Мы не можем контролировать внешние факторы и шум, мы просто должны верить в себя, и это самое главное.

Мы уверены, что сможем повторить то, что мы сделали в первой игре, и мы здесь, чтобы написать нашу собственную историю. В Премьер-лиге много хороших игроков, и мы готовы к этому вызову. Все всегда на ногах, независимо от того, с кем мы играем", - сказал Райя.