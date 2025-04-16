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Унаи Эмери высказался о возможном подписании Маркуса Рашфорда на постоянной основе

Англия

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Унаи Эмери высказался о возможном подписании Маркуса Рашфорда на постоянной основе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери высказался о возможности подписания Маркуса Рашфорда на постоянной основе.

"Сейчас трудно сказать, удастся ли нам летом все спланировать. Он чувствует себя лучше, он провел отличный матч против "Пари Сен-Жермен" (3:2). Если он счастлив, мы также счастливы, но много чего зависит от других факторов и того, что произойдет в следующие недели, а также это касается наших планов на следующий год".

Напомним, что "Астон Вилла" арендовала 27-летнего нападающего сборной Англии у "Манчестер Юнайтед" до конца сезона и может воспользоваться опцией выкупа футболиста за 40 миллионов фунтов стерлингов.

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Маркус Рашфорд забил 3 гола и отдал 6 ассистов в 15 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах после присоединения к клубу в конце января этого года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
The Standard
Опубликовал: Андрей Журба
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