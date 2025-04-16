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Унаи Эмери высказался о возможном подписании Маркуса Рашфорда на постоянной основе
В клубе работают над этим вопросом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери высказался о возможности подписания Маркуса Рашфорда на постоянной основе.
"Сейчас трудно сказать, удастся ли нам летом все спланировать. Он чувствует себя лучше, он провел отличный матч против "Пари Сен-Жермен" (3:2). Если он счастлив, мы также счастливы, но много чего зависит от других факторов и того, что произойдет в следующие недели, а также это касается наших планов на следующий год".
Напомним, что "Астон Вилла" арендовала 27-летнего нападающего сборной Англии у "Манчестер Юнайтед" до конца сезона и может воспользоваться опцией выкупа футболиста за 40 миллионов фунтов стерлингов.
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Маркус Рашфорд забил 3 гола и отдал 6 ассистов в 15 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах после присоединения к клубу в конце января этого года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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