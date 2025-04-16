Манчестер Юнайтед проявляет интерес к экс-нападающему своего главного соперника

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании бывшего нападающего "Манчестер Сити".

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "красных дьяволов" проявляет серьезный интерес к Лиаму Делапу из "Ипсвича", который является воспитанником академии "горожан".

Отмечается, что этим летом опция выкупа 22-летнего англичанина составит 30 миллионов фунтов стерлингов. Ранее мы сообщали о том, что такая сумма связана с условиями его действующего контракта с "трактористами".

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В этом сезоне Лиам Делап забил 12 голов и отдал два ассиста в 31 матче за "Ипсвич" в чемпионате Англии.

Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.