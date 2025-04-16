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Манчестер Юнайтед проявляет интерес к экс-нападающему своего главного соперника

Англия

Форвард ныне выступает за одного из аутсайдеров АПЛ

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к экс-нападающему своего главного соперника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании бывшего нападающего "Манчестер Сити".

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "красных дьяволов" проявляет серьезный интерес к Лиаму Делапу из "Ипсвича", который является воспитанником академии "горожан".

Отмечается, что этим летом опция выкупа 22-летнего англичанина составит 30 миллионов фунтов стерлингов. Ранее мы сообщали о том, что такая сумма связана с условиями его действующего контракта с "трактористами".

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В этом сезоне Лиам Делап забил 12 голов и отдал два ассиста в 31 матче за "Ипсвич" в чемпионате Англии.

Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Ипсвич Таун Лиам Делап
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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