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Манчестер Юнайтед проявляет интерес к экс-нападающему своего главного соперника
Форвард ныне выступает за одного из аутсайдеров АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании бывшего нападающего "Манчестер Сити".
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "красных дьяволов" проявляет серьезный интерес к Лиаму Делапу из "Ипсвича", который является воспитанником академии "горожан".
Отмечается, что этим летом опция выкупа 22-летнего англичанина составит 30 миллионов фунтов стерлингов. Ранее мы сообщали о том, что такая сумма связана с условиями его действующего контракта с "трактористами".
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В этом сезоне Лиам Делап забил 12 голов и отдал два ассиста в 31 матче за "Ипсвич" в чемпионате Англии.
Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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