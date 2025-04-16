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Выбыл до конца сезона. Ключевой нападающий Манчестер Юнайтед получил серьезную травму
Футболист уже не поможет команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим накануне ответного матча против "Лиона" в четвертьфинале Лиги Европы сообщил о том, что ключевой нападающий его команды пропустит остаток сезона из-за травмы.
"Джошуа Зиркзе выбыл до конца сезона. Он больше не сможет помочь нам, поэтому он будет готовиться уже к следующему сезону. Это тяжело для него, потому что он прогрессировал в последнее время, а теперь он обязан остановиться, ведь он не может играть. Я надеюсь, что его восстановление пройдет очень быстро".
Ruben has ruled Joshua Zirkzee out for the season.— Manchester United (@ManUtd) April 16, 2025
Speedy recovery, Josh ❤️#MUFC || #UEL
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Напомним, что в этом сезоне 23-летний Джошуа Зиркзе забил 7 голов и отдал три ассиста в 48 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Его стоимость оценивается в 35 миллионов евро на популярном сайте Transermarkt.
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