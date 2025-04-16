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Выбыл до конца сезона. Ключевой нападающий Манчестер Юнайтед получил серьезную травму

Англия

Футболист уже не поможет команде

Выбыл до конца сезона. Ключевой нападающий Манчестер Юнайтед получил серьезную травму

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим накануне ответного матча против "Лиона" в четвертьфинале Лиги Европы сообщил о том, что ключевой нападающий его команды пропустит остаток сезона из-за травмы.

"Джошуа Зиркзе выбыл до конца сезона. Он больше не сможет помочь нам, поэтому он будет готовиться уже к следующему сезону. Это тяжело для него, потому что он прогрессировал в последнее время, а теперь он обязан остановиться, ведь он не может играть. Я надеюсь, что его восстановление пройдет очень быстро".

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Напомним, что в этом сезоне 23-летний Джошуа Зиркзе забил 7 голов и отдал три ассиста в 48 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Его стоимость оценивается в 35 миллионов евро на популярном сайте Transermarkt.

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Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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