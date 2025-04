Выбыл до конца сезона. Ключевой нападающий Манчестер Юнайтед получил серьезную травму

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим накануне ответного матча против "Лиона" в четвертьфинале Лиги Европы сообщил о том, что ключевой нападающий его команды пропустит остаток сезона из-за травмы.

Ruben has ruled Joshua Zirkzee out for the season.



Speedy recovery, Josh ❤️