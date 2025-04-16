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Аморим: Квалификация в Лигу чемпионов важна для бюджета Манчестер Юнайтед
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился своими мыслями относительно важности квалификации в Лигу чемпионов для клуба.
"Я думаю, что это больше касается бюджета. Это важно, когда вы планируете следующий сезон, Лига чемпионов может все изменить. Но на это можно смотреть и с другой стороны. В ЛЧ тяжело играть с топ-командами в среду, а потом на выходных в Премьер-лиге. Если у нас не будет Лиги чемпионов, у нас будет больше времени на построение команды", - сказал специалист.
Добавим, что сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда имеет 38 очков по итогам 32 матчей.
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