Аморим: Квалификация в Лигу чемпионов важна для бюджета Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился своими мыслями относительно важности квалификации в Лигу чемпионов для клуба.

"Я думаю, что это больше касается бюджета. Это важно, когда вы планируете следующий сезон, Лига чемпионов может все изменить. Но на это можно смотреть и с другой стороны. В ЛЧ тяжело играть с топ-командами в среду, а потом на выходных в Премьер-лиге. Если у нас не будет Лиги чемпионов, у нас будет больше времени на построение команды", - сказал специалист.