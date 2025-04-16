Кевин Де Брюйне не хочет покидать европейский футбол

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, который ранее объявил о своем уходе из клуба по окончании этого сезона, уже определился со своим будущим. Об этом пишет The Times.

По информации источника, бельгиец намерен продолжить карьеру в одной из европейских лиг. Де Брюйне считает такой вариант оптимальным как для своей дальнейшей карьеры, так и для своей семьи. Более того, игрок готов рассмотреть предложения даже от других клубов английской Премьер-лиги.

Несмотря на интерес со стороны клубов Саудовской Аравии и Соединенных Штатов, в настоящее время эти варианты являются для Де Брюйне запасными. Приоритетом для бельгийца остается выступление на высоком уровне в одной из ведущих европейских лиг.