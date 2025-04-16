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Астон Вилла под руководством Унаи Эмери приблизилась к историческому достижению 1991 года

Англия

До повторения рекорда осталось два матча

Астон Вилла под руководством Унаи Эмери приблизилась к историческому достижению 1991 года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери превратил "Вилла Парк" в неприступную крепость для своих соперников, ведь его команда продлила свою впечатляющую беспроигрышную серию в домашних матчах во всех турнирах.

Несмотря на победу в ответном матче против "Пари Сен-Жермен" (3:2, общ. 4:5) в четвертьфинале Лиги чемпионов, команда Унаи Эмери не смогла выйти в полуфинал самого престижного еврокубкового турнира, но повторила историческое достижение.

"Астон Вилла" продлила свою беспроигрышную серию на "Вилла Парк" до 18 матчей во всех турнирах. За этот период "вилланы" одержали 12 побед и шесть раз сыграли вничью. Это их самая длинная серия без поражений на домашнем поле с 1991 года.

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Напомним, что "Астон Вилла", несмотря вылет из Лиги чемпионов, продолжает борьбу за победу в Кубке Англии, а также борется за самые высокие места в АПЛ, занимая седьмое место в турнирной таблице с 54 очками после 32 туров.

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Источник:
Aston Villa FC
Опубликовал: Андрей Журба
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