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Астон Вилла под руководством Унаи Эмери приблизилась к историческому достижению 1991 года
До повторения рекорда осталось два матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери превратил "Вилла Парк" в неприступную крепость для своих соперников, ведь его команда продлила свою впечатляющую беспроигрышную серию в домашних матчах во всех турнирах.
Несмотря на победу в ответном матче против "Пари Сен-Жермен" (3:2, общ. 4:5) в четвертьфинале Лиги чемпионов, команда Унаи Эмери не смогла выйти в полуфинал самого престижного еврокубкового турнира, но повторила историческое достижение.
Fortress— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 16, 2025
/ˈfɔːtrɪs/
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Definition: A military stronghold, especially a strongly fortified town
see also: ???????????????????? ???????????????? pic.twitter.com/FdJcfCuYdd
"Астон Вилла" продлила свою беспроигрышную серию на "Вилла Парк" до 18 матчей во всех турнирах. За этот период "вилланы" одержали 12 побед и шесть раз сыграли вничью. Это их самая длинная серия без поражений на домашнем поле с 1991 года.
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Напомним, что "Астон Вилла", несмотря вылет из Лиги чемпионов, продолжает борьбу за победу в Кубке Англии, а также борется за самые высокие места в АПЛ, занимая седьмое место в турнирной таблице с 54 очками после 32 туров.
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