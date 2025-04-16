"Я хочу бороться за титулы и играть в Лиге чемпионов". Тренер Челси высказался о концовке этого сезона в АПЛ

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска высказался о важнейшем отрезке сезона для его команды в Английской Премьер-лиге.

"У нас осталось шесть матчей в чемпионате Англии. Каждый поединок для нас будет финалом. За последние два сезона "Челси" ни разу не заканчивал сезон в АПЛ в топ-4. Большую часть текущего сезона мы были в топ-4, а это означает, что мы на правильном пути. Я хочу бороться за титулы и играть в Лиге чемпионов. Достаточно ли того, что мы делаем сейчас? Очевидно, что нет, однако мы продолжаем самосовершенствоваться».