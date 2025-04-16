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"Я хочу бороться за титулы и играть в Лиге чемпионов". Тренер Челси высказался о концовке этого сезона в АПЛ
Итальянский специалист ожидает от команды положительных результатов в последних турах чемпионата Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска высказался о важнейшем отрезке сезона для его команды в Английской Премьер-лиге.
"У нас осталось шесть матчей в чемпионате Англии. Каждый поединок для нас будет финалом. За последние два сезона "Челси" ни разу не заканчивал сезон в АПЛ в топ-4. Большую часть текущего сезона мы были в топ-4, а это означает, что мы на правильном пути. Я хочу бороться за титулы и играть в Лиге чемпионов. Достаточно ли того, что мы делаем сейчас? Очевидно, что нет, однако мы продолжаем самосовершенствоваться».
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Напомним, что сейчас "Челси" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея с своем активе 54 очка после 32-х сыгранных туров в чемпионате Англии. Команда Энцо Марески отстает от зоны Лиги чемпионов на один балл.
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