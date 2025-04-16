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Челси может отдать 80 млн евро за ключевого защитника Барселоны

Англия
Обновлено

Об этом пишет CaughtOffside

Челси может отдать 80 млн евро за ключевого защитника Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" заинтересовался правым защитником "Барселоны“ Жулем Кунде.

По информации CaughtOffside, лондонский клуб намерен предложить за французского футболиста 80 миллионов евро. Ситуацию для "Челси" может облегчить финансовое положение "Барселоны". Испанскому клубу, вероятно, придется рассмотреть вариант продажи некоторых ключевых игроков, чтобы улучшить свое экономическое состояние.

Кунде в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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