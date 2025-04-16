Спустя месяц. Защитник лидера АПЛ вернулся к тренировкам

Защитник лидера АПЛ вернулся к тренировкам.

Журналист Sky Sports Винни О’Коннор сообщил, что защитник Трент Александер-Арнольд вернулся к тренировкам с основной командой "Ливерпуля".

Футболист травмировался в ответном матче Лиги Чемпионов против "ПСЖ". Из-за этого он пропустил 6 матчей "Ливерпуля".

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Заметим, что это третья травма защитника в сезоне. До этого были две травмы подколенного сухожилия из-за которых защитник пропустил 5 матчей "Ливерпуля" и сборной Англии.

В этом сезоне Трент сыграл в 39-ти матчах английского клуба. Им забито 3 гола и отдано 7 голевых передач.