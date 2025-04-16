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Спустя месяц. Защитник лидера АПЛ вернулся к тренировкам
Положительные новости
LIverpool FC via X
Защитник лидера АПЛ вернулся к тренировкам.
Журналист Sky Sports Винни О’Коннор сообщил, что защитник Трент Александер-Арнольд вернулся к тренировкам с основной командой "Ливерпуля".
Футболист травмировался в ответном матче Лиги Чемпионов против "ПСЖ". Из-за этого он пропустил 6 матчей "Ливерпуля".
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Заметим, что это третья травма защитника в сезоне. До этого были две травмы подколенного сухожилия из-за которых защитник пропустил 5 матчей "Ливерпуля" и сборной Англии.
В этом сезоне Трент сыграл в 39-ти матчах английского клуба. Им забито 3 гола и отдано 7 голевых передач.
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