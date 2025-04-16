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Пропустил 5 матчей. Полузащитник Челси вернулся к тренировкам с основной командой

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Пропустил 5 матчей. Полузащитник Челси вернулся к тренировкам с основной командой

chelseafc.com

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Полузащитник "Челси" вернулся к тренировкам с основной командой.

Журналисты заметили Ромео Лавию на занятиях в общей группе. Футболист не сыграет в матче Лиги Конференций, но претендует на минуты в матче против "Фулхэма" на этих выходных.

Бельгийский игрок последний раз выходил на поле в матче против "Арсенала" 16 марта. Тогда Лавия отыграл 8 минут. Впоследствии, тренер Энцо Мареска рассказал о новой травме игрока.

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В этом сезоне Лавия сыграл в 13-ти матчах "Челси" во всех турнирах. В которых отметился одной голевой передачей.

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Источник:
Football London
Опубликовал: Владислав Прийменко
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