Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о состоянии двух травмированных центральных защитников.

По его словам, перед матчем с "Лионом", Де Лигт сыграет в "ближайшие несколько недель". Эванс вернулся к тренировкам, но не сыграет против "Лиона".

"Маттеус де Лигт вернётся ещё в этом сезоне. Джонни Эванс возвращается к тренировкам, но не сможет принять участие в этой игре, как и некоторые другие игроки, которые должны управлять мячом", — сказал Аморим.

Нидерландский защитник 1 апреля получил травму колена, из-за которой пропустит 5 матчей "Манчестер Юнайтед".

Эванс недоступен с 11 января и пропустил уже 20 матчей английского клуба.

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Напомним, что 17 апреля "Манчестер Юнайтед" примет "Лион" в 1/4 финала Лиги Европы. Первый матч закончился со счётом 2:2.