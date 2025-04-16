Пропустил прошлый матч. Нападающий Ливерпуля вернулся к тренировкам в общей группе

Нападающий "Ливерпуля" вернулся к тренировкам в общей группе.

По наблюдениям журналиста Sky Sports Винни О’Коннора, Дарвин Нуньес был в основной команде во время тренировочных занятий.

Тренер "мерсисайдцев" Арне Слот рассказал, что прошлый матч против "Вест Хэма" нападающий пропустил из-за плохого самочувствия. Он ушёл с предматчевой тренировки и не смог поучаствовать в поединке.

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Дарвин Нуньес в этом сезоне сыграл в 42-х матчах "Ливерпуля". На его счету 7 голов и 7 голевых передач.