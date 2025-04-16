Тренер "Астон Виллы" назвал задачу команды на оставшиеся шесть матчей АПЛ.

По словам Унаи Эмери, перед командой поставлена задача попасть в еврокубки, прежде всего в Лигу Чемпионов. Также испанец надеется попасть в финал Кубка Англии.

"Сейчас важнее всего снова попасть в Европу. Самое важное соревнование — Лига чемпионов. Задача на последние шесть матчей — попытаться попасть в Европу и в Лигу чемпионов. Игроки продемонстрировали свою способность соревноваться на таком уровне. Надеюсь, мы сможем быстро вернуться и сыграть в Лиге чемпионов. Это наша цель, а также сыграть в Кубке Англии за трофей", - заявил Эмери.

Напомним, что "Астон Вилла" обыграла "ПСЖ" в ответном матче Лиги Чемпионов со счётом 3:2, но вылетела по итогу двух матчей.

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Сейчас "Астон Вилла" занимает 7-е место. Набрав 54 балла. От зоны Лиги Чемпионов отделяет один балл.