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Манчестер Юнайтед нацелился на капитана Милана как замену Онана

Англия

Об этом пишет CaughtOffside

Манчестер Юнайтед нацелился на капитана Милана как замену Онана

Фото: football-italia.net

Новина українською

Голкипер "Милана" Майк Меньян может покинуть итальянский клуб. Об этом сообщает издание CaughtOffside.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" рассматривает 29-летнего француза как потенциальную замену Андре Онану. "Красные дьяволы" могут попытаться подписать Меньяна уже этим летом.

Тем не менее, интерес к Майку проявляет и другой лондонский клуб - "Челси". Таким образом, за французского вратаря может развернуться борьба между двумя английскими грандами.

Напомним, что в матче против "Удинезе" Меньян получил травму. Медики забрали голкипера на носилках и отправили в больницу для проверки.

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Манчестер Юнайтед Милан Андре Онана Майк Меньян
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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