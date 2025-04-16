Манчестер Юнайтед нацелился на капитана Милана как замену Онана

Голкипер "Милана" Майк Меньян может покинуть итальянский клуб. Об этом сообщает издание CaughtOffside.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" рассматривает 29-летнего француза как потенциальную замену Андре Онану. "Красные дьяволы" могут попытаться подписать Меньяна уже этим летом.

Тем не менее, интерес к Майку проявляет и другой лондонский клуб - "Челси". Таким образом, за французского вратаря может развернуться борьба между двумя английскими грандами.

Напомним, что в матче против "Удинезе" Меньян получил травму. Медики забрали голкипера на носилках и отправили в больницу для проверки.