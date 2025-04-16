Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед нацелился на капитана Милана как замену Онана
Об этом пишет CaughtOffside
Фото: football-italia.net
Голкипер "Милана" Майк Меньян может покинуть итальянский клуб. Об этом сообщает издание CaughtOffside.
По информации источника, "Манчестер Юнайтед" рассматривает 29-летнего француза как потенциальную замену Андре Онану. "Красные дьяволы" могут попытаться подписать Меньяна уже этим летом.
Тем не менее, интерес к Майку проявляет и другой лондонский клуб - "Челси". Таким образом, за французского вратаря может развернуться борьба между двумя английскими грандами.
Напомним, что в матче против "Удинезе" Меньян получил травму. Медики забрали голкипера на носилках и отправили в больницу для проверки.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Шахтер продолжает погоню, Кривбасс падает дальше. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки
- Как молодой талант Арсенала отправил в резерв Зинченко и еще несколько звезд
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны