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Особенное взятие ворот. Экс-вингер Шахтёра забил впервые за 9 матчей в Англии. Видео гола

Англия

Вспомнил время в донецком клубе

Особенное взятие ворот. Экс-вингер Шахтёра забил впервые за 9 матчей в Англии. Видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-вингер "Шахтёра" забил впервые за 9 матчей в Англии.

Манор Соломон, который играет за английский "Лидс", отметился своим фирменным голом. Он его долго не мог забить из-за травмы, полученной в "Тоттенхэме". Соломон любит перебрасывать мяч с левой ноги на правую и бить по дальнему углу ворот.

Вингер прокомментировал взятие ворот.

"Гол в ворота "Престона" был особенным, и я скажу вам почему: до моей травмы, серьёзной травмы в "Тоттенхэме", я забивал много таких голов в "Фулхэме" и в донецком "Шахтёре.

С тех пор, как я вернулся с травмированной ногой, я не мог забивать такие голы. Поэтому я был очень рад, что это наконец-то произошло", - сказал Соломон.

Сейчас Соломон играет на правах аренды из "Тоттенхэма" за "Лидс". Он забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.

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Напомним, что израильтянин перешёл в "Тоттенхэм" свободным агентом из "Шахтёра" в июле 2023 года, несмотря на действие контракта с "горняками" до декабря данного года.

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Манор Соломон
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Источник:
Yorkshire Evening Post
Опубликовал: Владислав Прийменко
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