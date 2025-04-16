Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Особенное взятие ворот. Экс-вингер Шахтёра забил впервые за 9 матчей в Англии. Видео гола
Вспомнил время в донецком клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-вингер "Шахтёра" забил впервые за 9 матчей в Англии.
Манор Соломон, который играет за английский "Лидс", отметился своим фирменным голом. Он его долго не мог забить из-за травмы, полученной в "Тоттенхэме". Соломон любит перебрасывать мяч с левой ноги на правую и бить по дальнему углу ворот.
Вингер прокомментировал взятие ворот.
"Гол в ворота "Престона" был особенным, и я скажу вам почему: до моей травмы, серьёзной травмы в "Тоттенхэме", я забивал много таких голов в "Фулхэме" и в донецком "Шахтёре.
С тех пор, как я вернулся с травмированной ногой, я не мог забивать такие голы. Поэтому я был очень рад, что это наконец-то произошло", - сказал Соломон.
???????????????????????? ???????????????????????????? ???????? ????????????????????????????@HisenseUK Player of the Match pic.twitter.com/YE1S004kAC— Leeds United (@LUFC) April 14, 2025
Сейчас Соломон играет на правах аренды из "Тоттенхэма" за "Лидс". Он забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что израильтянин перешёл в "Тоттенхэм" свободным агентом из "Шахтёра" в июле 2023 года, несмотря на действие контракта с "горняками" до декабря данного года.
Популярное сейчас
- Шахтер продолжает погоню, Кривбасс падает дальше. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Бывшая жена Тимощука: На заездах он селил проститутку не возле своего номера, а рядом с условным Милевским
- Украинского тренера не выпустили из страны на приглашение по работе. Чем это объяснили?
- Бывший тренер Реала поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Чемпионов против Арсенала
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО