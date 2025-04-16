АПЛ. Ньюкасл – Кристал Пэлас 5:0. Разгромили, не заметив

"Ньюкасл" сыграл отложенный матч против "Кристал Пэлас". Матч переносили из-за участия "сорок" в финале Кубка английской лиги.

Уже в первом тайме хозяева поставили жирную точку. Четыре безответных гола. Два из голов были забиты в компенсированное к первому тайму время и даже автогол Гуэи. Но у "орлов" был свой шанс – Эзе не реализовал пенальти.

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Во втором тайме Оливер Гласнер сделал замены. Но они привели к пятому пропущенному голу. На 58-й минуте отметился Исак. В матче продолжались замены и жёлтые карточки.

"Ньюкасл" поднялся на третье место в турнирной таблице, "Кристал Пэлас" остался 12-м.

Английская Премьер-Лига, 29-й тур

Ньюкасл – Арсенал 5:0

Голы: Мерфи (14), Геи (а.г, 38). Барнс (45+2), Шер (45+8), Исак (58)

Незабитый пенальти: Эзе (36)

"Ньюкасл": Поп – Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто – Бруно, Тонали, Жоэлинтон – Мерфи, Исак, Барнс

"Кристал Пэлас": Хендерсон – Ричардс – Лакруа. Гуэи – Муньос, Лерма, Хьюз, Митчелл – Сарр, Эзе – Матета.