Официально. Капитан Ливерпуля продлил контракт с клубом

Капитан "Ливерпуля" продлил контракт с клубом.

Английская команда сообщила, что Вирджил Ван Дейк останется ещё на 2 года в команде.

Футболист отреагировал на продление контракта.

"Я очень счастлив, очень горд. Сейчас, когда я говорю об этом, в моей голове проносится столько эмоций.

Это чувство гордости, это чувство радости. Это просто невероятно. То, что я проделал за свою карьеру, и то, что я могу продлить её ещё на два года в этом клубе, — это потрясающе, и я так счастлив", - заявил Ван Дейк.

The show goes on. pic.twitter.com/kpuiXOt7GZ