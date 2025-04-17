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Официально. Капитан Ливерпуля продлил контракт с клубом

Англия
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Официально. Капитан Ливерпуля продлил контракт с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Ливерпуля" продлил контракт с клубом.

Английская команда сообщила, что Вирджил Ван Дейк останется ещё на 2 года в команде.

Футболист отреагировал на продление контракта.

"Я очень счастлив, очень горд. Сейчас, когда я говорю об этом, в моей голове проносится столько эмоций.

Это чувство гордости, это чувство радости. Это просто невероятно. То, что я проделал за свою карьеру, и то, что я могу продлить её ещё на два года в этом клубе, — это потрясающе, и я так счастлив", - заявил Ван Дейк.

Защитник выступает за "Ливерпуль" с 2018 года после перехода из "Саутгемптона" за рекордные в то время 85 млн евро. В сезоне 2023/24 его назначили капитаном клуба.

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В данный момент Ван Дейк провёл за "Ливерпуль" 314 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 13 голевых передач.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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