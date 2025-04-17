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Лондонский топ-клуб следит за перспективным защитником Брентфорда

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Лондонский топ-клуб следит за перспективным защитником Брентфорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" нацелился на центрального защитника "Брентфорда", которого считают прирожденным лидером.

Согласно эксклюзивной информации от источников издания TBR Football, представители "канониров" внимательно следят в этом году за 23-летним Нейтаном Коллинзом. Ирландец произвел чрезвычайное впечатление на главного тренера "Арсенала" Микеля Артету и спортивного директора клуба Андреа Берту.

Также ранее появлялась информация о том, что "Арсенал" заинтересован в подписании Дина Хейсена из "Борнмута".

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В текущем сезоне Нейтан Коллинз провел 36 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах, отметившись двумя голами и 4 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон)
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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