Манчестер Юнайтед и Ман Сити поспорят за подписание звезды Аталанты

Летний трансферный период обещает ожесточенную борьбу между двумя грандами из Манчестера – на этот раз за футболиста, ярко проявившего себя в Серии А: Эдерсона из "Аталанты". И "Манчестер Юнайтед", и "Манчестер Сити" обратили внимание на бразильского полузащитника и готовы вступить в борьбу за его подпись.

Ориентировочная стоимость трансфера – 60 миллионов евро. Игрок стал ключевым в построении игры "Аталанты" и ее последних еврокубковых успехах. Умение отбирать мячи, подключаться к атакам и поддерживать баланс в центре поля сделали его желанным приобретением.

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На "Олд Траффорд" сомнения относительно будущего Каземиро и Эриксена лишь подпитывают интерес к Эдерсону. Поговаривают, что контакты с окружением игрока уже на продвинутой стадии. Впрочем, на голубой стороне Манчестера не собираются отставать. "Аталанта" же не спешит продавать своего лидера и воспользуется интересом английских грандов, чтобы получить максимальную выгоду.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 4 гола и 2 ассиста в 43-х матчах за "Аталанту" во всех турнирах.