  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед и Ман Сити поспорят за подписание звезды Аталанты
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед и Ман Сити поспорят за подписание звезды Аталанты

Англия

Дерби на трансферном рынке

Манчестер Юнайтед и Ман Сити поспорят за подписание звезды Аталанты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Летний трансферный период обещает ожесточенную борьбу между двумя грандами из Манчестера – на этот раз за футболиста, ярко проявившего себя в Серии А: Эдерсона из "Аталанты". И "Манчестер Юнайтед", и "Манчестер Сити" обратили внимание на бразильского полузащитника и готовы вступить в борьбу за его подпись.

Ориентировочная стоимость трансфера – 60 миллионов евро. Игрок стал ключевым в построении игры "Аталанты" и ее последних еврокубковых успехах. Умение отбирать мячи, подключаться к атакам и поддерживать баланс в центре поля сделали его желанным приобретением.

Читайте такжеПеп Гвардиола определил игрока, который заменит Матео Ковачича в Ман Сити

На "Олд Траффорд" сомнения относительно будущего Каземиро и Эриксена лишь подпитывают интерес к Эдерсону. Поговаривают, что контакты с окружением игрока уже на продвинутой стадии. Впрочем, на голубой стороне Манчестера не собираются отставать. "Аталанта" же не спешит продавать своего лидера и воспользуется интересом английских грандов, чтобы получить максимальную выгоду.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 4 гола и 2 ассиста в 43-х матчах за "Аталанту" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Второй в истории. Защитник Кристал Пэлас отметился уникальным достижением в АПЛ
yellow-arrow
Лондонский топ-клуб следит за перспективным защитником Брентфорда
yellow-arrow
Постекоглу сообщил о существенной потере Тоттенхэма перед поединком с Айнтрахтом
Аталанта (Бергамо) Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эдерсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости