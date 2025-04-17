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Второй в истории. Защитник Кристал Пэлас отметился уникальным достижением в АПЛ

Англия

Непонятно: радоваться или грустить ему?

Второй в истории. Защитник Кристал Пэлас отметился уникальным достижением в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Кристал Пэлас" отметился уникальным достижением в АПЛ.

Марк Гехи забил автогол в двух матчах Премьер-Лиги против "Ньюкасла". Это случилось во второй раз в истории, когда футболист забил на домашнем поле и на выезде по одному автоголу в сезоне.

Первым футболистом стал Джейми Каррагер, который отметился подобным достижением в сезоне 1998/99. Защитник отметился двумя автоголами в ворота "Тоттенхэма".

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В этом сезоне Марк Гехи сыграл 38 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.

Напомним, "Кристал Пэлас" разгромно проиграл "Ньюкаслу" со счётом 0:5.

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Джейми Каррагер Кристал Пэлас (Лондон) Марк Гехи
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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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