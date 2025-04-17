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Английский журналист рассказал об отношении руководства Манчестер Юнайтед к главному тренеру

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Английский журналист рассказал об отношении руководства Манчестер Юнайтед к главному тренеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский журналист рассказал об отношении руководства "Манчестер Юнайтед" к главному тренеру.

Грэм Бейли рассказал, что в клубе считают Рубена Аморима одним из лучших тренеров. INEOS рассчитывают на долгосрочное сотрудничество и готовы поспособствовать этому.

Летом клуб может перестроить состав, отпустив до 10-ти футболистов.

""Юнайтед" полностью поддерживает Аморима. Они понимают, что он унаследовал "шокирующую" ситуацию. Мы понимаем, что Аморим в идеале предпочёл бы подождать до конца сезона, но "Юнайтед" настоял на этом в середине сезона.

Аморим предупреждал о трудностях такого перехода.

Но "Юнайтед" поддерживает его — никто в клубе не доволен, но они считают, что у них один из лучших тренеров Европы, как и большинство людей в футболе", - рассказал Бэйли.

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Напомним, что сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, а также продолжает участвовать в Лиге Европы.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Ineos
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Источник:
United In Focus
Опубликовал: Владислав Прийменко
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