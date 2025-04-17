Английский журналист рассказал об отношении руководства "Манчестер Юнайтед" к главному тренеру.

Грэм Бейли рассказал, что в клубе считают Рубена Аморима одним из лучших тренеров. INEOS рассчитывают на долгосрочное сотрудничество и готовы поспособствовать этому.

Летом клуб может перестроить состав, отпустив до 10-ти футболистов.

""Юнайтед" полностью поддерживает Аморима. Они понимают, что он унаследовал "шокирующую" ситуацию. Мы понимаем, что Аморим в идеале предпочёл бы подождать до конца сезона, но "Юнайтед" настоял на этом в середине сезона.

Аморим предупреждал о трудностях такого перехода.

Но "Юнайтед" поддерживает его — никто в клубе не доволен, но они считают, что у них один из лучших тренеров Европы, как и большинство людей в футболе", - рассказал Бэйли.