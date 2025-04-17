Лидер Челси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Как сообщает издание Fichajes, "Аль-Наср" стремится вновь громко заявить о себе на трансферном рынке и определил Мойзеза Кайседо одной из приоритетных целей. Саудовский клуб готов сделать предложение в примерно 100 миллионов фунтов, чтобы подписать опорного полузащитника лондонского "Челси".

Несмотря на стартовые трудности, Кайседо постепенно адаптировался, и в "Челси" его считают ключевым игроком. Контракт эквадорца действует до 2031 года, что существенно усложняет любые попытки выкупить его.

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Ставка "Аль-Насра" на Кайседо обусловлена необходимостью сбалансировать состав игроком оборонительного плана. И хотя в Лондоне пока не рассматривают продажу Кайседо, астрономическая сумма со стороны саудовцев может, по меньшей мере, заставить задуматься.

Добавим, что в этом сезоне на счету полузащитника 1 гол и 3 ассиста в 37 матчах за "Челси" во всех турнирах.