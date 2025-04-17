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Английские журналисты назвали зарплату, указанную в новом контракте капитана Ливерпуля
Одна из высоких в клубе
Фото - Liverpool FC
Английские журналисты назвали зарплату, указанную в новом контракте капитана "Ливерпуля".
Сообщается, что Ван Дейк продолжит зарабатывать 400 тыс фунтов в неделю (530 тыс доларов). Таким образом он сохранит статус самого высокооплачиваемого защитника в Европе.
Такая же зарплата стала у нападающего "мерсисайдцев" Мохамеда Салаха после продления контракта.
У остальных игроков зарплата меньше 200 тыс фунтов в неделю. Так Трент Александер-Арнольд получает 180 тыс фунтов.
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Напомним, что Вирджил Ван Дейк 17 апреля продлил контракт с "Ливерпулем" ещё на 2 года. Теперь соглашение с игроком действительно до 2027 года.
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