Три топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере защитника "Милана".

Согласно информации от источников издания TBR Football, 23-летний Малик Тшау привлек внимание "Ньюкасла", "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" накануне летнего трансферного окна. Летом прошлого года "сороки" хотели подписать немецкого центрального защитника, но он остался в Италии. Этим летом они вновь вернутся к его кандидатуре.

Напомним, что действующий контракт Тшау с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. По данным сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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В этом сезоне Малик Тшау провел 29 матчей за "Милан" во всех турнирах, забив один гол и отдав один ассист.