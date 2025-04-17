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Три топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере защитника Милана

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Три топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере защитника Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Три топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере защитника "Милана".

Согласно информации от источников издания TBR Football, 23-летний Малик Тшау привлек внимание "Ньюкасла", "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" накануне летнего трансферного окна. Летом прошлого года "сороки" хотели подписать немецкого центрального защитника, но он остался в Италии. Этим летом они вновь вернутся к его кандидатуре.

Напомним, что действующий контракт Тшау с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. По данным сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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В этом сезоне Малик Тшау провел 29 матчей за "Милан" во всех турнирах, забив один гол и отдав один ассист.

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Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл Милан Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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